L’ECA change de nom
Un simple changement de lettres.
En ouverture de son assemblée générale annuelle à Rome, l’Association des Clubs Européens (ECA) a annoncé qu’elle était se ferait désormais appeler EFC, pour European Football Clubs. Un changement qui va de pair avec l’évolution de l’organisation. « Ce nom reflète davantage qui l’organisation représente et ce qu’elle défend » , a expliqué l’instance dans un communiqué.…
CDB pour SOFOOT.com
