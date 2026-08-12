L'Azerbaïdjan propose de fournir de l'électricité à l'Arménie, dit le président

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a déclaré que son pays pourrait fournir de l'électricité à l'Arménie, affirmant qu'Erevan ne pourra pas prolonger indéfiniment la durée de vie de sa centrale nucléaire vieillissante de Metsamor.

Le gouvernement arménien n'a pas immédiatement réagi à la proposition d'Ilham Aliev, ni indiqué s'il envisagerait d'importer de l'électricité de son pays voisin.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan progressent vers une normalisation de leurs relations après des décennies de conflit, ce qui ouvre la possibilité de nouvelles liaisons de transport et d'énergie entre les deux pays.

Longtemps fortement dépendante de la Russie et de l’Iran pour ses approvisionnements énergétiques, l'Arménie examine actuellement des propositions d’entreprises américaines, russes, chinoises, françaises et sud-coréennes pour construire un nouveau réacteur nucléaire afin de remplacer la centrale de Metsamor, qui date de l’ère soviétique.

Des spécialistes azerbaïdjanais avaient mené des études préliminaires sur le territoire arménien et identifié des emplacements possibles pour des pylônes électriques, dans le cadre d’un projet visant à relier le réseau électrique de l’Azerbaïdjan à son exclave du Nakhitchevan via l’Arménie, a déclaré Ilham Aliev lors d’un entretien à la télévision d’État azerbaïdjanaise.

"Aujourd’hui, la principale source d'énergie arménienne est une centrale nucléaire", a indiqué Ilham Aliev. "Si cette source vient à fermer, l'Arménie pourrait être confrontée à une grave crise énergétique", a-t-il ajouté, précisant qu'une source d'électricité supplémentaire serait dans l’intérêt même d’Erevan.

(Rédigé par Nailia Bagirova, version française par Aleksandra Kret, édité par Benoit Van Overstraeten)