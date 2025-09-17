L’avenir de Rúben Amorim se jouera sur les trois prochains matchs
Trois matchs pour rester rouge.
Défait par le rival Manchester Citydimanche dernier, Manchester United serait proche de perdre son entraîneur, Rúben Amorim . Selon Sky Sports, l ’entraîneur portugais n’aurait plus que trois matchs pour sauver son poste . Prochains adversaires : Chelsea, Brentford et Sunderland.…
