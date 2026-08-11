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L'avance de Lula sur Bolsonaro se réduit au second tour des élections présidentielles d'octobre - sondage CNT/MDA
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 16:49
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L'avance du président brésilien de gauche Luiz Inácio Lula da Silva sur le sénateur de droite Flavio Bolsonaro dans un éventuel second tour des élections présidentielles d'octobre s'est réduite, selon un sondage CNT/MDA publié mardi.

Selon ce sondage, Lula obtiendrait 48,0% des voix lors d'un second tour, contre 39,1% pour Flavio Bolsonaro, fils de l'ancien président Jair Bolsonaro. Dans un sondage réalisé en juin, Lula recueillait 49,3% des voix, contre 36,8% pour Flavio Bolsonaro.

Malgré le resserrement de l'écart entre les deux candidats, Lula semble à ce stade résister à la vague qui a vu la droite conservatrice l'emporter dans nombre de pays d'Amérique latine ces derniers mois et années : Colombie, Pérou, Argentine, Chili, Équateur, Bolivie et Panama.

Cette évolution représente un renversement spectaculaire de la "vague rose" qui avait porté plusieurs gouvernements de gauche au pouvoir au début des années 2020.

(Isabel Teles, Version française Benoit Van Overstraeten)

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