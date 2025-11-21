L’Autriche en surprise à la Coupe du monde U17
Le petit devient très grand.
Victorieuse en quarts de finale du Mondial U17 face au Japon (1-0), l’équipe d’Autriche s’est qualifiée pour les demi-finales. Une première pour les jeunes Burschen , qui n’étaient jamais arrivés à ce stade de la compétition dans leur histoire. Depuis la première édition en 1985, les Autrichiens ne s’étaient qualifiés que deux fois pour une Coupe du monde (1997 et 2013), avec deux éliminations dès la phase de groupes.…
CDB pour SOFOOT.com
