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L’Australie cueille la Turquie
information fournie par So Foot 14/06/2026 à 08:11

L’Australie cueille la Turquie

L’Australie cueille la Turquie

Vingt-quatre ans après sa dernière fois en Coupe du monde, la Turquie a raté son entrée en beauté dans ce Mondial 2026. À Vancouver, les coéquipiers d'Arda Güler ont subi la foudre d'une solidaire et efficace Australie (2-0).

Australie 2-0 Turquie

Buts : Irankunda (27 e ), Metcalfe (75 e ) pour les Socceroos

Dans un BC Stadium où les visages peint en rouge toisent ceux en jaune, c’est la Turquie qui met la première le pied sur le cuir et domine l’entame de cette rencontre d’un groupe D qui voit la Team USA caracoler en tête. Les hommes de Vincenzo Montella sont en contrôle, Hakan Çalhanoğlu créé les premiers décalages mais les tentatives trop enlevées de Ferdi Kadıoğlu ou de Güler ne sont pas de nature à faire pâlir Patrick Beach. Titularisé en lieu et place de l’ancien Lensois Mathew Ryan, le dernier rempart de Melbourne va être à l’origine de la sensation de ce début de tournoi : alors qu’il vient de capter le premier tir cadré de Güler juste avant la demi-heure de jeu, il relance rapidement. Le ballon arrive en deux passes dans les pieds de Okon-Engstler qui lance en profondeur la fusée Irankunda. L’ailier de Watford fait l’amour sans préliminaires au pauvre Merih Demiral avant d’ajuster Cakir au premier poteau (1-0, 27 e ) . Sans trouver mille et une solutions, Abdülkerim Bardakcı n’est pas loin d’égaliser d’une belle demi-volée déviée sur son poteau par Patrick Beach. Le début du show du portier de Melbourne City, préféré à l’ancien Lensois Mathew Ryan, qui va briller tout au long de la matinée.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com

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