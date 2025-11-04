L'Atlético sur un fil, pas de victoire pour Spalletti, Tottenham pénard

Un multiplex en clair, mais clairement sans buts.

Fatigue ? Gestion ? Trêve hivernale ? Les sept matchs du multiplex de ce mardi de Ligue des champions n’ont vu que 16 buts. Sans profiter de taules ou de buts de zinzins, les matchs ont vu trois cartons rouges, des accrochages et des surprises. La première ? Le match tendu entre l’Olympiakos et le PSV, qui avait régné sur Naples il y a deux semaines (1-1) . L’ancien monégasque Gelson Martins a longtemps pensé avoir marqué le seul but du match, mais l’Américain Ricardo Pepi a égalisé dans le temps additionnel.…

UL pour SOFOOT.com