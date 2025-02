L’Atlético résiste au Real Madrid de Kylian Mbappé

Mené à la mi-temps, le Real Madrid a su réagir et égaliser en seconde période pour conserver la tête du championnat d’Espagne avec un point d’avance sur son adversaire du jour. Lors de ce derby sacrément disputé, c’est encore Kylian Mbappé qui a marqué, répondant à Julián Álvarez.

Real Madrid 1-1 Atlético

Buts : Mbappé (50 e ) pour le Real // Álvarez (35 e SP) pour l’Atlético

Un point de différence entre les deux clubs (50 et 49), un troisième concurrent (le FC Barcelone) qui pourrait revenir dans la course à deux longueurs du leader, dimanche à Séville : s’il n’a pas réussi à doubler son voisin, l’Atlético de Madrid a au moins su ne pas perdre, ce samedi (1-1) , afin d’empêcher le Real de se sauver en tête de la Liga. Menant au score à la suite d’un péno transformé avant la pause, les Colchoneros ont souffert après l’entracte et ont ainsi laissé Kylian Mbappé répondre à Julián Álvarez. Et puis ? Et puis c’est tout : 1-1, point final. Tout le monde doit en garder sous le coude, la lutte finale pour le sacre ne fait que commencer.…

Par Florian Cadu pour SOFOOT.com