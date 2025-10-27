L’Atlético offre une leçon de réalisme au Betis
Real Betis 0-2 Atlético de Madrid
Buts : Simeone (4 e ), Baena (45 e +1) pour les Colchoneros
Au coude à coude avant le coup d’envoi avec 16 points chacun, le Real Betis et l’Atlético n’ont pas vécu le même match ce lundi soir. Au terme d’une bonne mi-temps et d’une autre à oublier, les Colchoneros repartent d’Andalousie avec deux buts plantés et trois points récoltés.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer