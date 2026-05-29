L'Atlético de Madrid trolle le Barça

Des offres impossibles à refuser. Alors que les rumeurs vont bon train autour d’un possible départ de Julian Álvarez vers le FC Barcelone , l’Atlético de Madrid ne compte pas se laisser faire . Les Colchoneros ont ainsi publié sur leurs réseaux sociaux trois offres sorties de nulle part. La première consiste en quatre tickets pour un concert de Bad Bunny, un abonnement annuel à la chaîne ABC et un sac de pipas pour s’offrir les services de Lamine Yamal, rien que ça.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa…

TB pour SOFOOT.com