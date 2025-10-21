L'Atlético de Madrid privé d'eau chaude à l'Emirates, Arsenal s'excuse
La douche froide pour les Colchoneros .
Non, l’Atlético de Madrid n’a pas perdu contre Arsenal ou du moins pas encore, il faudra attendre ce mardi soir pour connaître le verdict. En attendant, les hommes de Diego Simeone ont reçu la mauvaise surprise de ne pas avoir d’eau chaude à l’Emirates Stadium, à l’issue de leur entraînement d’avant-match ce lundi soir. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
