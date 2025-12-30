 Aller au contenu principal
L'Atlético de Madrid pleure une légende
information fournie par So Foot 30/12/2025 à 10:04

Les prémices du cholismo.

L’Atlético perd un bout de son âme. Enrique Collar, légende des Colchoneros , est décédé ce lundi à l’âge de 91 ans, comme l’a annoncé le club madrilène dans un communiqué.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
