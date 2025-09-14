L’Atalanta se prépare bien pour le Paris Saint-Germain
Pas trop tôt !
Sevrée de victoire en championnat depuis le début de saison (matchs nuls contre Pise et à Parme, 1-1 à chaque fois), l’Atalanta a enfin connu le succès lors de la troisième journée de Serie A : à quelques jours de son déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain pour la première rencontre de Ligue des champions, la Dea a en effet roulé sur Lecce et s’est donc rassurée .…
