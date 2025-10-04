L’Atalanta et Como se neutralisent
Atalanta 1-1 Como
Buts : Samardžić (6 e ) pour l’Atalanta // Perrone (19 e ) pour Como
Pas de vainqueur dans le derby lombard des outsiders.…
AC pour SOFOOT.com
Auxerre 1-2 Lens Buts : Sierralta (61 e ) pour l’AJA // Edouard (14 e ) et Sima (90 e +6) pour le Racing Explulsion : Ganiou (73 e ) pour les Lensois… JF pour SOFOOT.com
Real Madrid 3-1 Villarreal Buts : Vinicius (47 e et 69 e , SP) et Mbappé (81 e ) pour le Real // Mikautadze (73 e ) pour le sous-marin jaune Pendant que Rodrygo se morfond sur le banc…… JF pour SOFOOT.com
Montpellier 0-2 Saint-Étienne Buts : Davitashvili (2 e et 23 e ) pour les Verts Dans un duel entre deux relégués de l’an dernier en Ligue 1 , ce sont les Verts d’Erik Horneland qui ont pris le meilleur sur les Montpelliérains de Zoumana Camara (2-0) . Pourtant, ... Lire la suite
Eintracht Francfort 0-3 Bayern Munich Buts : Díaz (1 e et 84 e ) et Kane (27 e ) pour les Bavarois La Bayern prend le large.… JF pour SOFOOT.com
