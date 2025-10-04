 Aller au contenu principal
L’Atalanta et Como se neutralisent
information fournie par So Foot 04/10/2025 à 22:52

Atalanta 1-1 Como

Buts : Samardžić (6 e ) pour l’Atalanta // Perrone (19 e ) pour Como

Pas de vainqueur dans le derby lombard des outsiders.…

