L’Atalanta a trouvé le successeur d'Ivan Jurić
Jamais deux sans trois ?
Il n’aura pas fallu longtemps à l’Atalanta pour trouver un nouveau chef d’orchestre. Moins de deux jours après avoir remercié Ivan Jurić , pourtant vainqueur de l’OM en Coupe d’Europe , le club bergamasque a officialisé l’arrivée de Raffaele Palladino sur le banc. Le technicien de 41 ans, libre depuis son départ de la Fiorentina, a signé jusqu’en 2027. …
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer