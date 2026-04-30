information fournie par Boursorama avec AFP • 30/04/2026 à 14:26

L'assurance vie poursuit sur la lancée en mars

Les épargnants ont déposé 6 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré sur leurs contrats d'assurance vie en mars, soit un record depuis 2010 pour ce mois, selon les données publiées jeudi par France Assureurs, la fédération du secteur.

( AFP / FRED TANNEAU )

En mars, la collecte nette (dépôts moins prestations versées) est de 6 milliards d'euros, en hausse de 2,2 milliards d'euros par rapport à mars 2025.

"C'est un record depuis 2010 pour un mois de mars", a commenté lors d'un point presse Paul Esmein, directeur général de France Assureurs.

La tendance porteuse depuis plusieurs trimestres se confirme. En 2025, en montant net, l'assurance vie avait engrangé 50,6 milliards d'euros, un niveau plus vu depuis 2010.

"C'est la poursuite de la bonne dynamique commerciale qu'on observe maintenant depuis pas mal de temps", a ajouté Paul Esmein.

Les cotisations d'assurance vie ont atteint 18,3 milliards d'euros en mars, en hausse de 17% par rapport à mars 2025. Elles "atteignent ainsi leur plus haut niveau pour un mois de mars", selon France Assureurs.

La dynamique concerne aussi bien les supports en unités de compte (UC), plus risqués mais qui peuvent les bonnes années rapporter davantage, que les supports en euros, au capital garanti, tous deux en hausse de 17%.

"Depuis le début de l'année, les cotisations atteignent 57 milliards d'euros, en hausse de +6,9 milliards d'euros, soit +14% par rapport aux trois premiers mois de 2025", complète France Assureurs.

Cette hausse des dépôts s'accompagne d'une augmentation des prestations versées par les assureurs (les fonds retirés par les épargnants lors d'une opération de rachat et les versements aux bénéficiaires désignés en cas de décès), aussi bien en mars que depuis le début de l'année.

Pour le mois de mars, elles s'élèvent à 12,3 milliards d'euros (+4%) et à 37,7 milliards depuis le début de l'année (+3%).

Ces chiffres s'inscrivent dans la tendance actuelle d'épargne des Français qui, inquiets pour leur avenir, ont l'un des taux d'épargne les plus élevés d'Europe. Malgré un nouveau recul, le taux d'épargne était de 17,9% au quatrième trimestre 2025, selon les données de l'Insee rendues publiques fin février.

Quelque 20 millions de personnes disposent d'une assurance vie, soit un capital moyen de plus de 100.000 euros par souscripteur, souvent dans plusieurs contrats.