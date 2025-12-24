 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’AS Rome dévoile son projet de nouveau stade
information fournie par So Foot 24/12/2025 à 13:26

L’AS Rome dévoile son projet de nouveau stade

L’AS Rome dévoile son projet de nouveau stade

La nouvelle Sagrada Familia ?

La Roma passe à la vitesse supérieure. Le club giallorosso a annoncé mardi avoir déposé le projet de son futur stade, qui devrait remplacer le Stadio Olimpico en vue de l’accueil des rencontres de l’Euro 2032, coorganisé par l’Italie et la Turquie. Ce projet de faisabilité est la dernière étape avant de pouvoir lancer les travaux de construction .…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • John McGinn vanne Morgan Rogers et explique le retour en forme des Villains
    John McGinn vanne Morgan Rogers et explique le retour en forme des Villains
    information fournie par So Foot 24.12.2025 14:26 

    Gêné d’avoir un cuisto, mais pas pour les tacles. À Aston Villa , la dynamique n’a plus rien d’un mirage. Après un début de saison en dents de scie, les Villans restent désormais sur six victoires consécutives en Premier League , un record vieux de 111 ans. De ... Lire la suite

  • Luca Zidane explique pourquoi il a choisi l'Algérie
    Luca Zidane explique pourquoi il a choisi l'Algérie
    information fournie par So Foot 24.12.2025 14:03 

    Lui et Hannibal Mejbri, même combat. Convoqué pour la CAN 2025, Luca Zidane devrait être titulaire pour l’entrée en lice de l’Algérie face au Soudan ce mercredi. Le gardien de 27 ans, fils de Zizou, explique pourquoi il a choisi les Fennecs plutôt que la France ... Lire la suite

  • La NWSL modifie ses propres règles pour éviter la fuite de talents vers l'Europe
    La NWSL modifie ses propres règles pour éviter la fuite de talents vers l'Europe
    information fournie par So Foot 24.12.2025 12:51 

    Le protectionnisme à l’américaine. Alors que les rumeurs se sont récemment multipliées selon lesquelles l’attaquante du Washington Spirit Trinity Rodman aurait reçu des offres lucratives en provenance d’Europe, la NWSL a réagi. Mardi, le championnat féminin des ... Lire la suite

  • Le City Group se déleste d'un club
    Le City Group se déleste d'un club
    information fournie par So Foot 24.12.2025 12:31 

    Sandesh Jhingan avait la vision. Le football indien est en pleine tourmente. La saison 2025-26 n’a toujours pas commencé, les accords commerciaux sont flous et aucune date de lancement n’a encore été fixée, à cause de problèmes de gouvernance entre la fédération ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank