L'AS Monaco violemment éliminée de Youth League

L’hécatombe continue.

Il n’y a plus de clubs français en Youth League. Ce mercredi, les jeunes de l’AS Monaco ont été sèchement battus par ceux du SC Portugal (4-0) , en seizièmes de finale de la compétition. Menés au score dès la huitième minute et 2-0 à la pause, par des buts de Gabriel Silva et Flavio Gonçalves, avant que les Lisboètes ne corsent l’addition dès le retour des vestiaires, les Monégasques n’ont jamais existé dans cette rencontre. Le carton rouge de Jules Stawiecki (67 e ) n’a rien arrangé et a permis au Sporting de s’envoler en fin de match.…

EL pour SOFOOT.com