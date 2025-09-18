L’AS Monaco privée de son capitaine à Bruges
L’AS Monaco affronte le Club Bruges ce jeudi soir , pour son entrée en lice en Ligue des champions. Mais c’est avec un groupe incomplet que les Monégasques se déplacent en Belgique, la faute aux forfaits du milieu Denis Zakaria et du défenseur Mohammed Salisu. Le capitaine de l’AS Monaco a été touché aux adducteurs ce mercredi en pleine séance d’entraînement, tandis que le défenseur ghanéen s’est blessé lors de la victoire à Auxerre (1-2), samedi dernier.…
