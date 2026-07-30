L'AS Monaco casse sa tirelire pour l'attaquant d'un club relégué
Champagne chez les Kita. Matthis Abline quitte officiellement le FC Nantes et s’engage à l’AS Monaco. Avec 25 millions d’euros (+ 5 de bonus) annoncés par Ouest-France , il s’agit de la plus grosse vente de l’histoire du club octuple champion de France , au-dessus de celle de Nathan Zézé en Arabie saoudite l’été dernier (20 millions d’euros). L’attaquant de 23 ans, aux 8 buts et 7 passes décisives en 34 matchs la saison dernière, s’engage jusqu’en 2031 sur le Rocher pour y découvrir déjà son cinquième club pro.
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