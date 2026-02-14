L'armée US se prépare à de possibles opérations prolongées contre l'Iran

par Phil Stewart et Idrees Ali

L'armée américaine se prépare à de possibles opérations prolongées pouvant durer plusieurs semaines contre l'Iran si le président Donald Trump donne l'ordre de lancer une attaque, ont dit à Reuters deux responsables américains.

Ces déclarations, faites sous le sceau de l'anonymat, soulignent les enjeux importants des efforts diplomatiques qui se déroulent actuellement entre les Etats-Unis et l'Iran.

Des diplomates américains et iraniens se sont déplacés la semaine dernière à Oman pour des pourparlers sur la question du programme nucléaire iranien, dans un contexte de renforcement de la présence navale américaine à proximité de l'Iran.

Selon l'un des responsables, lors d'une opération prolongée, l'armée américaine pourrait frapper des installations de l'Etat iranien et de sécurité, et pas uniquement des infrastructures nucléaires.

Les experts estiment que les risques que poserait une telle opération pour les soldats américains seraient très importants. De possibles frappes iraniennes en réponse à une opération américaine augmentent également le risque d'un conflit régional.

Le même responsable a déclaré que les Etats-Unis s'attendaient à ce que l'Iran riposte, ce qui mènerait à des frappes de représailles pendant un certain temps.

Ni la Maison blanche ni le Pentagone n'ont répondu à des questions sur les risques de représailles ou de conflit régional.

Deux responsables américains ont dit vendredi à Reuters que les Etats-Unis avaient décidé d'envoyer un deuxième porte-avions au Proche-Orient.

"Le président Trump étudie toutes les options disponibles en ce qui concerne l'Iran", a dit la porte-parole de la Maison blanche Anna Kelly en réponse à une demande de commentaire sur les préparations d'une possible opération prolongée de l'armée américaine.

"Il prend connaissance de divers points de vue sur toute question, mais il prend la décision finale en se fondant sur ce qui est le mieux pour notre pays et la sécurité nationale", a-t-elle dit.

L'Iran s'est dit lundi prêt à "diluer" son uranium hautement enrichi en échange d'une levée des sanctions financières prises à son encontre.

(Phil Stewart et Idrees Ali; version française Camille Raynaud)