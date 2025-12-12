L'armée ukrainienne dit encercler les Russes à Koupiansk

par Yuliia Dysa

Volodimir Zelensky a dit vendredi s'être rendu à Koupiansk, dans le nord-est de l'Ukraine, où les forces de Kyiv affirment avoir repris plusieurs secteurs et encerclé les troupes russes.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le chef de l'Etat ukrainien s'est filmé, muni d'un gilet pare-balles, devant un panneau indiquant l'entrée de la ville, félicitant les unités engagées dans la bataille.

"Aujourd'hui, il est extrêmement important d'obtenir des résultats sur le front afin que l'Ukraine puisse obtenir des résultats diplomatiques", a commenté Volodimir Zelensky, en pleines tractations sur le plan américain pour mettre fin à la guerre.

La Russie affirme engranger d'importantes avancées sur le champ de bataille et a revendiqué le mois dernier la prise de Koupiansk, ainsi que celle de Pokrovsk dans l'Est, des informations démenties par l'armée ukrainienne.

Vendredi, le corps Khartiia de la Garde nationale ukrainienne a déclaré avoir libéré plusieurs districts du nord de Koupiansk.

Les lignes d'approvisionnement russes ont été coupées et plusieurs centaines de soldats russes sont encerclés, a-t-il ajouté dans un message sur Telegram.

Reuters n'a pu vérifier ces informations de source indépendante. La Russie n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Selon la dernière mise à jour du site ukrainien DeepState, qui cartographie les lignes de front, au moins trois villages au nord et à l'ouest de Koupiansk sont contrôlés par les forces ukrainiennes, ainsi que les quartiers nord de la ville. La carte suggère que les troupes russes sont encerclées dans le centre.

