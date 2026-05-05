L'armée soudanaise accuse les EAU et l'Ethiopie d'être derrière l'attaque de drones sur Khartoum

Les forces armées soudanaises accusent l'Éthiopie et les Émirats arabes unis d'être impliqués dans une attaque de drones contre l'aéroport de Khartoum survenue lundi, dernier épisode en date d'une récente vague d'attaques ayant mis fin à plusieurs mois de calme relatif dans la capitale, trois ans après le début de la guerre civile.

Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a rejeté mardi ce qu'il a qualifié d'"accusations sans fondement" tandis que les Emirats Arabes Unis n'ont pas réagi dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Le Soudan reproche régulièrement aux Émirats arabes unis de soutenir les Forces de soutien rapide (FSR), organisation paramilitaire en guerre contre l'armée soudanaise depuis 2023, ce dont s'est toujours défendu le pays du Golfe.

Khartoum accuse l'Ethiopie d'autoriser pour sa part le lancement de drones à partir de son territoire.

En février, Reuters a rapporté que l''Ethiopie abritait un camp d'entraînement secret pour des milliers de combattants de FSR, venant confirmer l'implication accrue de puissances régionales dans l'un des conflits les plus meurtriers au monde.

Les frappes lancées depuis vendredi ont touché des cibles militaires et des zones civiles de Khartoum, où la population, les ministères et les agences internationales avaient commencé à revenir depuis que l'armée en a repris le contrôle en mars 2025, ont déclaré des habitants à Reuters.

Des témoins ont déclaré que les attaques de drones de lundi visaient l'aéroport international de la capitale, qui a accueilli la semaine dernière son premier vol international depuis trois ans.

(Rédigé par Nafisa Eltahir et Vincent Mumo Nzilani, version française Benoit Van Overstraeten)