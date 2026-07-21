L'armée libanaise se déploie dans le Sud après un retrait israélien

L'armée libanaise a commencé à se déployer mardi dans la localité de Zaoutar el-Gharbiyé, dans le sud du Liban, après le retrait des forces israéliennes de la zone, a déclaré un haut responsable libanais de la sécurité.

Ce déploiement s'inscrit dans le cadre d'un plan négocié sous médiation américaine.

Selon ce plan, des unités de l'armée libanaise doivent confisquer les armes du Hezbollah dans certaines parties du sud du Liban, tandis que les forces israéliennes procèdent à des retraits progressifs.

(Maya Gebeily; version française Nicolas Delame, édité par Benjamin Mallet)