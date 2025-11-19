 Aller au contenu principal
L'armée israélienne mène des frappes au Sud-Liban
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 15:30

(.)

L'armée israélienne a mené mercredi des frappes aériennes intenses sur deux villages du Sud-Liban après avoir émis des ordres d'évacuation, ont rapporté des témoins.

L'armée israélienne a dit avoir ciblé "plusieurs sites d'infrastructures terroristes du Hezbollah" dans la région.

Elle avait émis plus tôt un ordre d'évacuation à l'intention des habitants de plusieurs bâtiments situés dans les villages de Deir Kifa et de Chehour.

Aucun bilan de ces frappes n'était disponible dans l'immédiat.

(Reportage Elwely Elwelly et Laila Bassam ; version française Blandine Hénault)

Proche orient
