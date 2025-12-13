L'armée israélienne dit avoir tué un haut commandant du Hamas à Gaza

(Actualisé avec confirmation d'un responsable militaire)

Raed Saad, un des principaux commandants de la branche armée du Hamas, considéré comme l'un des architectes des attaques du 7 octobre 2023 en Israël, a été tué dans une frappe aérienne de l'armée israélienne samedi dans la bande de Gaza, a déclaré un responsable militaire israélien.

Le bombardement, qui a ciblé une voiture circulant près de la ville de Gaza, a fait quatre morts, selon les services de santé locaux.

Le responsable militaire israélien a déclaré que Raed Saad, qui était la cible de la frappe, figurait bien au nombre des victimes, confirmant une information de la presse israélienne.

Raed Saad était le chef des opérations de la branche armée du Hamas. Présenté par des sources internes au mouvement comme le numéro deux des brigades Ezzedine al Qassam, il avait aussi dirigé le bataillon du Hamas le mieux équipé dans la ville de Gaza.

Il s'agit du responsable du mouvement islamiste de plus haut rang tué par Israël depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans l'enclave en octobre.

(Nidal al-Mughrabi au Caire et Maayan Lubell à Jérusalem ; version française Tangi Salaün)