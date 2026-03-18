Commerce : Ursula von der Leyen en visite en Australie la semaine prochaine, espérant un accord après des années de négociations

Ursula von der Leyen à Bruxelles, le 18 mars 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

"Je me réjouis d'accueillir la présidente von der Leyen en Australie et de poursuivre les négociations pour approfondir davantage notre coopération", a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese dans un communiqué ce mercredi 18 mars.

Vers un accord de libre-échange UE-Australie, après des années de négociations ? C'est ce que laisse espérer la visite de la présidente de la Commission européenne la semaine prochaine. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a en effet annoncé ce mercredi 18 mars qu'il rencontrerait Ursula von der Leyen à Canberra le 24 mars.

Elle se rendra dans le pays du 23 au 25 mars, accompagnée du commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic. Les responsables devraient notamment discuter d'un accord de libre-échange, encore bloqué par certaines questions comme l'accès au marché européen pour l'agneau et le bœuf australiens. "Je me réjouis d'accueillir la présidente von der Leyen en Australie et de poursuivre les négociations pour approfondir davantage notre coopération", a déclaré Anthony Albanese dans un communiqué.

L'UE, troisième partenaire commercial bilatéral de l'Australie

La Chine représente le principal débouché des exportations australiennes et les États-Unis constituent sa principale source d'investissement. Les responsables australiens ont redoublé d'efforts pour diversifier les marchés d'exportation agricoles lorsqu'un différend avec Pékin en 2020 a bloqué ces exportations pendant plusieurs années. L'Union européenne est le troisième partenaire commercial bilatéral de l'Australie et sa deuxième source d'investissements étrangers.

Le ministre australien du Commerce, Don Farrell, a affirmé à Sky News Australia qu'un accord avec l'UE permettrait à l'Australie de gagner 10 milliards de dollars australiens (6,1 milliards d'euros) en termes d'échanges commerciaux. L'Australie avait précédemment indiqué qu'elle pourrait supprimer la taxe sur les voitures de luxe imposée aux véhicules européens en échange d'un meilleur accès au marché agricole de l'UE.