BCE: Le marchés sous-estiment les risques géopolitiques, dit Buch

Vue du siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort, en Allemagne
Les marchés financiers sous-estiment les tensions géopolitiques, ce qui accroît le risque de ventes massives soudaines, a déclaré mercredi Claudia Buch, présidente du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne (BCE), tout en mettant en garde contre un assouplissement de la réglementation bancaire.
Depuis un an, les États-Unis assouplissent leur réglementation bancaire, ce qui met la pression sur les autorités de régulation d'autres pays, les autres établissements risquant de se retrouver confrontés à des conditions de concurrence inégales s'ils ne faisaient pas de même.
"Il est indispensable de maintenir ces garde-fous face à la montée des tensions géopolitiques", a déclaré Claudia Buch dans le rapport annuel de supervision de la BCE.
"Toute fragmentation ou tout affaiblissement des normes pourrait compromettre la capacité des banques à résister aux évolutions défavorables", a-t-elle souligné.
Les actions du secteur bancaire ont souffert depuis le début de la guerre en Iran fin février, mais les fluctuations du marché sont restées modérées, tout comme l'année dernière, lorsque les droits de douane et les conflits avaient accru l'incertitude.
Les banques sont correctement capitalisées et disposent de toutes les réserves nécessaires, mais les risques restent élevés, a fait valoir Claudia Buch.
"Cette incertitude n'est pas suffisamment reflétée par les indicateurs de tension financière basés sur le marché, ce qui pourrait entraîner une réévaluation brutale du risque", a-t-elle averti.
La présidente du conseil de surveillance de l'institut de Francfort a également souligné que des perturbations pourraient survenir de manière inattendue et se propager rapidement, compte tenu des tensions géopolitiques, des valorisations élevées dans certains segments du marché, des interconnexions croissantes avec les établissements financiers non bancaires et du risque de revirements soudains du sentiment du marché.
La BCE, qui a fait du renforcement de la résilience du secteur face aux risques géopolitiques une priorité pour cette année, soumettra les plus grandes banques du bloc à des tests de résistance ("stress tests") au cours des prochains mois.
(Balazs Koranyi; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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