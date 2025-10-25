L'armée israélienne dit avoir mené une "frappe ciblée" dans le centre de Gaza

(Actualisé avec détails, déclarations de Rubio)

Les forces israéliennes ont lancé une "frappe ciblée" dans le centre de Gaza contre un individu qui prévoyait d'attaquer les troupes israéliennes, a déclaré l'armée israélienne samedi.

Des témoins ont indiqué à Reuters avoir vu un drone frapper une voiture qui a pris feu. Les médecins locaux ont fait état de quatre blessés.

La personne ciblée serait un membre du Djihad islamique, a précisé l'armée. Le groupe palestinien n'a pas commenté cette affirmation dans l'immédiat.

Selon d'autres témoins, des chars israéliens ont bombardé l'est de la ville de Gaza, la plus grande agglomération de l'enclave palestinienne. L'armée israélienne n'a pas répondu à une demande de commentaire à ce sujet dans l'immédiat.

Un fragile cessez-le-feu est en vigueur entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, bien que chaque partie ait accusé l'autre de violations.

Le secrétaire d'Etat, Marco Rubio, a déclaré que les responsables américains recueillaient des informations sur une éventuelle résolution de l'Onu ou un accord international autorisant une force multinationale à opérer à Gaza et qu'ils discuteraient de la question au Qatar dimanche.

"De nombreux pays qui ont manifesté leur intérêt pour une participation à un niveau ou un autre – que ce soit en termes financiers, en personnel ou les deux – auront besoin d'une résolution de l'Onu ou d'un accord international, car leur législation nationale l'exige", a déclaré Rubio aux journalistes à bord d'un avion qui se trouvait entre Israël et le Qatar.

"Nous avons donc toute une équipe qui travaille sur les grandes lignes de ce projet."

L'administration du président Donald Trump souhaite que les États arabes contribuent financièrement et en troupes à une force multinationale chargée de maintenir la paix à Gaza. Israël a rejeté l'idée d'une participation de troupes turques.

(Rédigé par Emily Rose à Jérusalem et Nidal Al Mughrabi au Caire, avec Simon Lewis à Doha et Timothy Gardner à Washington ; version française Kate Entringer)