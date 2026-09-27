L'armée iranienne se dit prête à une éventuelle nouvelle attaque américaine

Les États-Unis pourraient lancer une nouvelle attaque contre l'Iran en raison de sa mauvaise situation régionale, a déclaré dimanche le porte-parole de l'armée iranienne, Mohammad Akraminia, d'après des médias d'État.

Le porte-parole a ajouté que que son pays était prêt à une confrontation avec les États-Unis, et à leur infliger des dégâts encore plus importants.

(Reportage par la rédaction de Dubaï, version française Florence Loève)