L'armée iranienne se dit prête à une éventuelle nouvelle attaque américaine

Les États-Unis pourraient lancer une nouvelle attaque contre l'Iran en raison de sa mauvaise situation régionale, a déclaré dimanche le porte-parole de l'armée iranienne, Mohammad Akraminia, d'après des médias d'État.
Le porte-parole a ajouté que que son pays était prêt à une confrontation avec les États-Unis, et à leur infliger des dégâts encore plus importants.
(Reportage par la rédaction de Dubaï, version française Florence Loève)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer