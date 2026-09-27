L'armée iranienne se dit prête à une éventuelle nouvelle attaque américaine

(Ajout de contexte paragraphe 2 et de citations paragraphes 4-5)

L'armée iranienne est prête à faire face à toute nouvelle attaque américaine, a déclaré dimanche le porte-parole de l'armée iranienne Mohammad Akraminia d'après des médias d'État.

Sa déclaration intervient après que le président américain Donald Trump a dit rejeter une proposition iranienne visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à mettre fin aux combats.

Mohammad Akraminia a affirmé que son pays était prêt à une confrontation, et a averti que les États-Unissubiraient des dégâts plus importants s'ils lançaient une nouvelle attaque contre l'Iran.

Le commandant en chef de l’armée iranienne, Amir Hatami, a dit que la guerre était entrée dans une phase critique et décisive, ajoutant que Téhéran n’accepterait pas une situation dans laquelle l'Iran serait incapable de commercer tandis que des puissances étrangères utiliseraient les voies navigables stratégiques de la région.

"Si l’Iran ne peut pas faire d'échanges commerciaux, si l’Iran ne peut pas vivre, personne ne pourra commercer ni vivre. Le détroit d’Ormuz est le détroit de notre dignité et de notre honneur, et nous ne permettrons pas aux ennemis du pays d’utiliser ce goulet d’étranglement logistique majeur alors que le peuple iranien en est privé", a-t-il déclaré.

(Reportage par la rédaction de Dubaï, version française Florence Loève)