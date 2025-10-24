 Aller au contenu principal
L'armée américaine va déployer un porte-avions en Amérique latine
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 21:13

par Idrees Ali et Phil Stewart

La présence militaire américaine au large de l'Amérique latine va se renforcer de manière spectaculaire avec l'arrivée prochaine du porte-avions Gerald-Ford, annoncée vendredi par le Pentagone, officiellement pour lutter contre le narcotrafic, sur fond de tensions accrues entre Washington et le Venezuela.

Ce déploiement est censé, selon un porte-parole du département américain de la Défense, contribuer "à détecter, surveiller et perturber les acteurs et activités illicites qui compromettent la sécurité et la prospérité du territoire américain et notre sécurité dans l'hémisphère occidental".

L'armée américaine a mené depuis septembre dix frappes contre des navires transportant des narcotrafiquants selon Washington, faisant une quarantaine de morts, principalement dans les Caraïbes.

L'administration de Donald Trump accuse parallèlement le gouvernement du président vénézuélien Nicolas Maduro de liens avec le trafic de drogue et des bandes criminelles, accusations rejetées par le dirigeant chaviste.

Nicolas Maduro, qui affirme que les Etats-Unis cherchent à le chasser du pouvoir, a déclaré jeudi que si les Etats-Unis intervenaient un jour dans le pays, "la classe ouvrière se soulèverait et une grève insurrectionnelle générale serait déclarée dans les rues jusqu'à ce que le pouvoir soit repris", ajoutant que "des millions d'hommes et de femmes armés défileraient à travers le pays".

Les relations sont également au plus mal entre Washington et la Colombie, Donald Trump accusant le président de gauche Gustavo Petro d'être un "chef de file du trafic de drogue".

Le président américain a gelé mercredi tout financement à destination du pays latino-américain et menacé de relever les droits de douane à son encontre. Le département du Trésor a en outre imposé vendredi des sanctions contre le président colombien au motif d'un lien avec le trafic de drogue.

Le Gerald-Ford, mis en service en 2017, est le plus récent porte-avions des États-Unis et le plus grand du monde, avec plus de 5.000 marins à bord et une capacité de 75 avions de combat.

Il est accompagné de plusieurs navires de soutien, dont un croiseur lance-missiles et des destroyers.

On ignore à quelle date il pourrait rejoindre la région, alors qu'il traversait il y a quelques jours le détroit de Gibraltar.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

