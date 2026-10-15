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L'armée américaine envisage d'utiliser la "mère de toutes les bombes" en Iran-CNN
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 06:53

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L'armée américaine a développé des plans de frappes qui pourraient inclure l'utilisation de la bombe GBU-43, la bombe conventionnelle la plus puissante jamais utilisée en zone de combats par l'armée américaine, en Iran si Donald Trump décidait de la reprise des hostilités, rapporte jeudi CNN, citant des responsables américains au fait de la question.

Qualifié de "mère de toutes les bombes" pour sa puissance, l'engin pourrait être utilisé contre des infrastructures énergétiques et des sites nucléaires iraniens, selon CNN.

Le recours à cette arme représenterait une escalade significative dans le conflit, bien que les responsables aient dit à CNN que des doutent subsistaient quant à son efficacité pour atteindre les objectifs stratégiques de Washington.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations dans l'immédiat.

(Disha Mishra; version française Camille Raynaud)

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2 commentaires

  • 07:50

    Quand l'Iran aura sa bombe nucléaire, Trump agira comme pour la Corée du Nord. L'arme nucléaire sera une assurance pour le pays

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