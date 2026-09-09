L'armée américaine détruit des pétroliers iraniens, Téhéran riposte

(Actualisé avec précisions)

L'armée américaine a détruit cinq pétroliers iraniens le 8 septembre, après des tentatives d'attaques de missiles contre un navire de guerre de la marine lors des deux derniers jours, dit le Commandement central de l'armée américaine.

Un représentant américain avait déclaré plus tôt que l'armée américaine avait procédé à des frappes contre de "multiples" pétroliers iraniens liés aux Gardiens de la Révolution islamique en réponse à des tentatives d'attaques aux missiles contre un bâtiment de guerre des Etats-Unis.

Les Gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont de leur côté annoncé mercredi dans un communiqué relayé par les médias publics iraniens avoir riposté après les attaques de l'armée américaine en lançant des missiles balistiques contre une base militaire des Etats-Unis située en Jordanie.

L'agence de presse officielle jordanienne a rapporté, citant l'armée, que les système de défense aérienne avaient détruit 18 des 20 missiles balistiques lancés depuis le territoire iranien. Deux missiles sont retombés dans des zones inhabitées sans faire de victimes, a précisé l'armée.

(Jasper Ward et Christian Martinez, Enas Alashray; version française Camille Raynaud)