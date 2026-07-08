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L'armée américaine a visé plusieurs cibles en Iran-responsable
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 00:43

L'armée américaine a visé les systèmes de défense aérienne, des systèmes de surveillance côtière, des missiles et des sites de lancement de drones en Iran lors des dernières frappes qu'elle a effectué, a dit mardi à Reuters un responsable américain.

Le Commandement central de l'armée américaine avait annoncé plus tôt mardi avoir mené des frappes en Iran, indiquant qu'il s'agissait d'une "réponse" aux attaques imputées à Téhéran de trois pétroliers près du détroit d'Ormuz.

Les médias iraniens ont rapporté que plusieurs explosions avaient visé les ports de Sirik et Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, ainsi qu'à l'île de Qeshm, sans fournir davantage de détails.

L'administration américaine avait déclaré dans la journée suspendre l'autorisation temporaire accordée à l'Iran pour vendre son pétrole dans le cadre du protocole d'accord signé le mois dernier par Washington et Téhéran.

(Idrees Ali et Phil Stewart; version française Camille Raynaud)

Proche orient
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