L'armée américaine a lancé des frappes sur l'Iran

(Actualisé avec réaction iranienne)

L'armée américaine a mené des frappes sur l'Iran vendredi, a déclaré le Commandement central dans un communiqué, ajoutant que l'aviation américaine avait pris pour cible des sites iraniens de stockage de missiles et de drones et des sites de radar côtiers, en réponse à l'attaque menée par Téhéran contre un navire marchand dans le détroit d'Ormuz.

Le Corps des gardiens de la révolution iranienne a déclaré avoir repoussé une attaque américaine contre l'île de Sirki, située au large du détroit d'Ormuz, affirmant que la réponse iranienne aux nouvelles attaques américaine sera "rapide et décisive", a rapporté la télévision d'Etat.

L'Iran et les Etats-Unis ont conclu le 17 juin un protocole d'accord, ouvrant la voie à 60 jours de négociations pour régler le conflit entre les deux belligérants.

Le président américain Donald Trump a annoncé plus tôt que Téhéran avait mené au moins quatre attaques de drones contre des navires transitant dans le détroit d'Ormuz, qualifiant ces opérations de "violation" de l'accord de cessez-le-feu conclu avec Washington.

"Des dommages ont été causés, mais le navire a été en mesure de continuer son chemin. Nous avons abattu trois autres drones. De toute évidence, ceci est une violation stupide de notre accord de cessez-le-feu", a -t-il écrit sur son réseau Truth Social.

(Daphne Psaledakis et Ismail Shakil; version française Zhifan Liu, édité par Camille Raynaud)