L'Argentine a besoin de football et de se battre en demi-finale de la Coupe du monde, dit Scaloni

Le sélectionneur de d'Argentine, Lionel Scaloni a déclaré que son équipe devait jouer au football et faire preuve de ténacité et de détermination lors de la demi-finale de la Coupe du monde qu'elle disputera mercredi contre l'Angleterre.

Les champions du monde n'ont pas eu un parcours facile jusqu'aux demi-finales et ont vraiment dû se battre pour venir à bout du Cap-Vert, de l'Égypte et de la Suisse lors de leurs matches à élimination directe.

Cela a rassuré Lionel Scaloni, qui peut considérer la combativité de son équipe comme acquise, mais il a déclaré que ses joueurs devraient faire preuve d'autres qualités face à une équipe d'Angleterre comptant dans ses rangs des attaquants en forme comme Harry Kane et Jude Bellingham.

"Ce sont deux grands joueurs, parmi les meilleurs au monde. Ce sont des joueurs que n'importe quel entraîneur aimerait avoir", a-t-il déclaré mardi aux journalistes.

« Nous allons tenter de les neutraliser avec nos propres "armes et de les empêcher de bien jouer. Nous avons notre stratégie et nous espérons la mettre en oeuvre demain."

"L’envie et l’ambition ne manquent pas. Nous devons jouer au football, jouer avec le ballon, c'est là que nous avons toujours été les plus forts", a-t-il ajouté.

Depuis que Lionel Scaloni a pris les rênes de l'équipe en 2018, l'Argentine a atteint les demi-finales de deux Coupes du monde et de trois Copa America.

Le sélectionneur a déclaré qu'il pensait que son effectif serait meilleur mercredi grâce à cette expérience.

"Nous avons un peu d'expérience dans ce genre de matches », a-t-il dit. "Cela ne nous donne pas un réel avantage, mais cela nous permet peut-être d'aborder la rencontre avec un peu plus de sérénité, et c'est quelque chose que nous avons mérité."

(Nick Mulvenney)