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L’arbitre de la finale ému aux larmes après sa désignation
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 09:28

L’arbitre de la finale ému aux larmes après sa désignation

L’arbitre de la finale ému aux larmes après sa désignation

Le match n’a pas encore débuté que l’émotion est déjà là. Slavko Vinčić a été désigné par la FIFA pour arbitrer la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, dimanche à New York.

Lorsqu’il a appris la nouvelle devant ses collègues, le Slovène de 46 ans s’est pris la tête entre les mains, au bord des larmes, avant de récupérer sa tunique aux rayures dorées.…

MJ pour SOFOOT.com

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