L’arbitre d’Inter-Juventus menacé de mort et prié de rester chez lui

Ah, la vie d’arbitre… Le week-end a été difficile pour l’arbitrage italien . Dans un premier temps, l’arbitre de la rencontre entre le Hellas Vérone et Parme s’est pris la foudre des supporters après le carton rouge direct, et peut-être un peu sévère, donné à Gift Orban. La grosse polémique du week-end était ailleurs.

Dans le match entre l’Inter et la Juventus, déjà averti d’un carton jaune, Kalulu s’en est vu attribuer un deuxième pour une faute imaginaire sur Alessandro Bastoni, auteur d’une très belle simulation. Seulement, pour un second carton jaune, la VAR ne peut pas intervenir . Pas de retour en arrière donc, Kalulu est prié de quitter le terrain. De son côté, Bastoni exulte. Cerise sur le gâteau, la Juventus a perdu 3-2 au Giuseppe-Meazza. Quand ça va pas, ça va pas.…

EA pour SOFOOT.com