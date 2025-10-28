 Aller au contenu principal
L’Arabie saoudite dévoile son stade dans le ciel
information fournie par So Foot 28/10/2025 à 10:45

L’Arabie saoudite dévoile son stade dans le ciel

L’Arabie saoudite dévoile son stade dans le ciel

Aller plus haut ? bienvenue à la Tina Arena.

Certains construisent des stades, d’autres préfèrent défier la gravité. L’Arabie saoudite, désignée pour accueillir la Coupe du monde 2034, rêve désormais d’un Sky Stadium suspendu à 350 mètres au-dessus du désert . Peut-être qu’on y trouvera enfin le ballon du penalty de Ramos.…

MH pour SOFOOT.com

