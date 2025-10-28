L’Arabie saoudite dévoile son stade dans le ciel
Aller plus haut ? bienvenue à la Tina Arena.
Certains construisent des stades, d’autres préfèrent défier la gravité. L’Arabie saoudite, désignée pour accueillir la Coupe du monde 2034, rêve désormais d’un Sky Stadium suspendu à 350 mètres au-dessus du désert . Peut-être qu’on y trouvera enfin le ballon du penalty de Ramos.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
