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L'Arabie saoudite a demandé le report de la réunion entre l'Iran et les pays du Golfe sur Ormuz
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 11:26
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L'Arabie saoudite a demandé le report de la réunion qui devait se tenir lundi entre les pays du Golfe et l'Iran pour discuter des moyens de garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz, a déclaré lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Le report de la réunion, qui devait se tenir à Oman, a été annoncé dimanche par le ministre des Affaires étrangères d’Oman, douchant les espoirs d’une percée diplomatique à court terme au Moyen-Orient

L'agence de presse iranienne Fars, citant un responsable du ministère iranien des Affaires étrangères, avait quant à elle rapporté que le report de la réunion avait été effectué à la demande de certains pays de la région.

Selon le responsable cité par l'agence de presse, l'Iran se coordonne avec Oman afin de fixer une date appropriée pour la tenue de cette réunion.

Le report de la réunion fait suite à la décision de l'Arabie saoudite de fermer, après des attaques des Houthis yéménites, son oléoduc constituant la principale voie d'acheminement du pétrole du Moyen-Orient contournant le détroit d'Ormuz.

En réponse aux inquiétudes croissantes concernant l'approvisionnement mondial en pétrole, le Brent LCOc1 , le contrat de référence pour le marché, avance de 3,19% à 107,95 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 de 3,12% à 103,17 dollars.

Les cours du pétrole ont déjà bondi de 8% la semaine dernière, dépassant les 100 dollars pour la première fois depuis juillet.

(Parisa Hafezi et Elwely Elwelly ; version française Etienne Breban et Diana Mandiá)

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