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L'appel belge rejeté, Balogun pourra jouer mardi
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 18:57

La Fifa a rejeté lundi l'appel formé par la Fédération belge de football (RBFA), confirmant ainsi la levée de la suspension de l'Américain Folarin Balogun pour un carton rouge et l'autorisant à être aligné mardi contre les "Diables rouges" en huitième de finale de la Coupe du monde de football.

Dans un communiqué, le comité d'appel de la Fifa écarte les demandes belges les jugeant irrecevables, disant que la RBFA n'était pas partie à la procédure et ne disposait donc pas de la qualité pour contester la décision.

L'attaquant américain avait écopé d'un carton rouge, traditionnellement synonyme de suspension automatique d'au moins un match, après une faute commise contre le Bosnien Tarik Muharemovic en seizième de finale.

La levée de la suspension, manifestement décidée après l'intervention de la Maison blanche, a semé la consternation au-delà des frontières belges, conduisant l'UEFA, la fédération européenne de football, à exprimer son indignation auprès de la Fifa, l'instance mondiale.

(Rédigé par Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)

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