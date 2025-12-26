information fournie par So Foot • 26/12/2025 à 16:10

L’Angola et le Zimbabwe font match nul et se tirent une balle dans le pied

Angola 1-1 Zimbabwe

Buts : Gelson Dala (24 e ) pour les Palancas Negras // Knowledge Musona (45+6e) pour les Warriors.

Un nul qui n’aide personne. Sauf les équipes qui ne jouaient pas.…

MB pour SOFOOT.com