information fournie par So Foot • 21/12/2024 à 11:37

L’Angleterre pleure un champion du monde 1966

Ils ne sont plus que trois.

Champion du monde avec l’Angleterre en 1966, George Eastham n’est plus . Agé de 88 ans, l’ancien attaquant de Stoke, Newcastle ou Arsenal, aura porté les couleurs de l’équipe nationale à 19 reprises pour deux buts. Ce sont d’ailleurs les Potters qui ont annoncé sa mort dans un communiqué, alors qu’ un hommage lui sera rendu lors de la prochaine rencontre à domicile et que les joueurs de Stoke porteront ce week-end un brassard noir en son souvenir. Après son décès, il ne reste que Geoffrey Hurst, Terry Paine et Ian Callaghan pour témoigner de l’unique titre mondial remporté par les Threes Lions dans leur histoire.…

JF pour SOFOOT.com