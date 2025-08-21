 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Anglaise doyenne de l'humanité fête ses 116 ans
21/08/2025

Photo prise et publiée par Hallmark Care Homes le 21 août 2024 de la doyenne de l'humanité, Ethel Caterham, célébrant son 115e anniversaire à Lightwater, au sud-ouest de Londres ( Hallmark Care Homes / george archer )

La doyenne du monde, la Britannique Ethel Caterham, fête jeudi ses 116 ans, a annoncé la maison de retraite dans laquelle elle vit.

Née le 21 août 1909 dans un village du Hampshire, dans le sud de l'Angleterre, Ethel Caterham est devenue la doyenne de l'humanité début mai après le décès de la nonne brésilienne Inah Canabarro Lucas à l'âge de 116 ans.

Elle vit dans une maison de retraite du Surrey, un comté au sud de Londres.

"Ethel a une nouvelle fois choisi de ne pas accorder d'interviews, préférant passer la journée tranquillement avec sa famille pour qu'elle puisse en profiter à son rythme", a indiqué un porte-parole de la maison de retraite.

La supercentenaire et sa famille sont "reconnaissants pour tous les gentils messages et l'intérêt manifesté à son égard", a précisé la même source.

Photo prise et publiée par Hallmark Care Homes le 21 août 2024 de la doyenne de l'humanité, Ethel Caterham, célébrant son 115e anniversaire à Lightwater, au sud-ouest de Londres ( Hallmark Care Homes / george archer )

Ethel Caterham est le dernier sujet vivant du roi Édouard VII, dont le règne s'est achevé en 1910.

Elle est aussi la Britannique la plus âgée de tous les temps, selon la base de données Oldest in Britain.

L'année dernière, elle avait reçu une lettre du roi Charles III la félicitant d'avoir atteint cette "étape remarquable".

