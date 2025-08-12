 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'ancien sélectionneur du Luxembourg retrouve un banc un jour après son départ
information fournie par So Foot 12/08/2025 à 17:02

Plus rapide que France Travail.

Sous le feu des critiques après avoir appelé un joueur condamné en appel pour violences sur son ex-compagne, le sélectionneur du Luxembourg Luc Holtz a fini par quitter son poste ce lundi. Alors qu’il devait mettre les voiles à la fin de son contrat en décembre 2025, l’homme à la tête des Lions Rouges depuis quinze ans a démissionné contre toute attente. Depuis ce mardi, on comprend un peu mieux les raisons de son choix.…

MBC pour SOFOOT.com

