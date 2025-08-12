L'ancien sélectionneur du Luxembourg retrouve un banc un jour après son départ
Plus rapide que France Travail.
Sous le feu des critiques après avoir appelé un joueur condamné en appel pour violences sur son ex-compagne, le sélectionneur du Luxembourg Luc Holtz a fini par quitter son poste ce lundi. Alors qu’il devait mettre les voiles à la fin de son contrat en décembre 2025, l’homme à la tête des Lions Rouges depuis quinze ans a démissionné contre toute attente. Depuis ce mardi, on comprend un peu mieux les raisons de son choix.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
