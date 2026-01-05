L’ancien président de Dunkerque écope d’une peine de prison
La sanction est tombée.
Suspecté d’avoir monté un système de fausses factures pour tromper la DNCG en 2019 alors que l’USL Dunkerque accusait un déficit de 350 000 euros, l’ancien président du club nordiste Jean-Pierre Scouarnec a été condamné à 15 mois de prison avec sursis ce lundi soir. Une sanction plus clémente que les deux ans requis par le tribunal correctionnel de Dunkerque.…
