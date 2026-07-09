L'ancien guide suprême iranien Ali Khamenei inhumé

L'ancien guide suprême de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour de la campagne de bombardements des Etats-Unis et d'Israël le 28 février, devait être inhumé jeudi soir à Mashhad (nord-est) dans le cadre d'obsèques nationales.

Des milliers de personnes ont accompagné le cercueil d'Ali Khamenei, en point d'orgue d'une procession funéraire passée plus tôt cette semaine par plusieurs villes saintes chiites en Irak.

Le cercueil d'Ali Khamenei a été déposé par hélicoptère au mausolée de l'imam Reza, principal lieu saint chiite en Iran, où l'ancien guide suprême a été inhumé. Après avoir traversé lentement les rues de Mashhad, le camion qui transportait le cercueil n'a pas pu poursuivre sa route en raison de la foule massée à proximité du bâtiment.

Mojtaba Khamenei, l'un des fils d'Ali Khamenei, qui lui a succédé comme guide suprême, n'a pas été aperçu lors des funérailles. Il n'a plus été vu en public depuis qu'il a été blessé dans l'attaque américano-israélienne qui a tué Ali Khamenei.

Le véhicule transportant Ali Khamenei a été entouré à Mashhad de religieux vêtus de blanc et suivi par une foule habillée en noir, un cortège funèbre où l'on agitait des drapeaux iraniens, des photos du défunt et des pancartes sur lesquelles étaient inscrits des slogans révolutionnaires.

Au milieu de la foule, également, une pancarte géante sur laquelle était écrit: "Nous tuerons Trump".

Sur fond de regain des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, les autorités iraniennes présentent les funérailles d'Ali Khamenei - avec les foules massées pour y assister - comme la preuve de la popularité de la République islamique, près d'un demi-siècle après la révolution de 1979.

Mais, en marge du conflit régional, demeurent en Iran des défis internes majeurs, après plusieurs vagues de manifestations ces dernières années pour dénoncer la pauvreté et la répression ainsi que contester le règne d'Ali Khamenei, au pouvoir pendant près de quatre décennies. Le dernier mouvement de protestation, en janvier, peu avant le début de la guerre, a été réprimé dans le sang - des milliers de personnes ont été tuées.

(Parisa Hafezi et Angus McDowall; version française Jean Terzian)