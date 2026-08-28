En Russie, micmac autour des concerts annoncés de Kanye West

Le rappeur américain Kanye West en concert à Istanbul, en Turquie, le 30 mai 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

L'annonce, la frénésie, puis l'annulation? La venue du rappeur américain Kanye West pour des concerts en Russie au mois d'octobre a été remise en question cette semaine, malgré l'emballement suscité par la perspective d'une rare visite d'une célébrité occidentale.

La saga commence mi-août, quand une agence moscovite annonce des représentations les 10 et 11 octobre à Saint-Pétersbourg de l'artiste aussi connu sous le nom de Ye, interdit de concert dans plusieurs pays européens en raison de ses propos antisémites.

La nouvelle de sa venue provoque l'enthousiasme: des dizaines de milliers de billets sont vendus en un clin d'oeil, les réservations de train et d'hôtels explosent, les réseaux sociaux se déchaînent et la presse russe publie des dizaines d'articles analysant l'événement sous tous les angles.

Les concerts de stars occidentales sont devenus rares depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine en février 2022, même si des artistes comme Jason Derulo Flo Rida ou Tyga, continuent de venir.

Mais lundi, le stade censé accueillir l'événement, Gazprom Arena, annonce qu'aucun contrat n'a été signé et que ce concert "ne peut pas avoir lieu" dans son enceinte.

Quelques jours plus tôt, ce site en faisait pourtant la promotion sur ses canaux officiels en assurant que la venue de cet "artiste de légende" n'était "pas une blague".

Malgré ce revirement surprise, l'entreprise qui organise ces concerts, Say Agency, assure qu'une solution sera trouvée pour que les concerts aient lieu - sans indiquer comment, ni où.

Selon des médias russes, la décision est venue des autorités. Les organisateurs ont commencé à vendre des billets avant d'obtenir le feu vert nécessaire, et l'annulation a été décidée après "un appel de Moscou", d'après le site Fontanka, basé à Saint-Pétersbourg.

Le média RBC affirmait mercredi que le sort du concert était discuté au Kremlin. "A l'heure actuelle, tout laisse à penser que le concert ne se produira pas", lui a glissé une source proche de l'administration présidentielle.

Mais le rappeur américain compterait aussi des soutiens au sommet de l'Etat, qui considèrent que la venue d'un artiste occidental pourrait montrer que la Russie n'est pas isolée sur la scène internationale, selon RBC.

La présidence russe, qui avait été questionnée par des journalistes sur la possibilité d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Kanye West, n'a pas fait de commentaire sur les rebondissements.

Musée du Moyen-âge?

Certains élus russes avaient célébré l'annonce de la venue de Kanye West comme une victoire contre "l'hystérie anti-russe", tandis que d'autres s'étaient montrés plus critiques en raison des déclarations passées de l'artiste glorifiant le dirigeant nazi Adolf Hitler.

Ces propos, ainsi que ses tirades antisémites, ont été imputées par l'artiste de 49 ans à des phases maniaques de son trouble bipolaire.

Le rappeur américain Kanye West arrive à Shangai, en Chine, le 11 juillet 2025 ( AFP / Hector RETAMAL )

Il a publié l'an dernier une chanson intitulée "Heil Hitler", ou encore mis en vente des t-shirts siglés d'une croix gammée.

Des concerts de sa tournée ont été annulés au Royaume-Uni, en France ou en Pologne, mais il s'est récemment produit aux Pays-Bas et en Espagne.

En 2024, Kanye West s'était rendu à Moscou pour l'anniversaire d'un designer russe, faisant naître la rumeur d'un méga concert au stade Loujniki. Aucune représentation n'avait finalement eu lieu.

Ironie de l'histoire, le stade Loujniki a dit à la chaîne Telegram Mash être prêt à accueillir les concerts de Kanye West.

Plus inattendu, un musée du Moyen-âge et de l'Inquisition situé dans un village du sud de la Russie, qui collectionne les instruments de torture médiévaux, s'est aussi proposé comme alternative.

Kanye West, pour l'heure, est resté muet sur cette affaire. Son avance pour les concerts a déjà été payée, selon la presse russe.

Des fans désenchantés ont eux affirmé ne pas pouvoir faire rembourser leurs billets, vendus à des prix allant jusqu'à 160.000 roubles, soit environ 1.600 euros.

Sur les réseaux sociaux, certains expriment leur déception et beaucoup choisissent d'en rire. "Le plus court concert de ma vie", a réagi un utilisateur.