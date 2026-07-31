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L’Argentine repart du Mondial avec sept dossiers disciplinaires
information fournie par So Foot 31/07/2026 à 10:02
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L’Argentine repart du Mondial avec sept dossiers disciplinaires

L’Argentine repart du Mondial avec sept dossiers disciplinaires

La Scaloneta est rentrée sans la Coupe, mais avec sept dossiers sous le bras. Selon la presse argentine, la FIFA a ouvert sept dossiers disciplinaires concernant l’Albiceleste après son parcours au Mondial. Le carton rouge reçu par Enzo Fernández contre l’Angleterre fait notamment l’objet d’une procédure, et l’AFA, la fédé argentine, disposerait de deux jours pour présenter sa défense. Des retards à la sortie des vestiaires face à la Suisse et aux Three Lions sont également examinés. Même les retards de la Scaloneta finissent dans les bureaux de la FIFA.

Molina, Paredes et Ayala dans le viseur

À force de prendre le rectangle vert pour un ring de boxe, il finit par y avoir des conséquences : Leandro Paredes est visé par trois accusations d’agression après la bagarre qui a suivi la finale perdue contre l’Espagne. Nahuel Molina est poursuivi pour deux agressions, dont une tentative, ainsi que pour comportement antisportif. Thiago Almada et Roberto Ayala sont eux aussi concernés. Bref, la totale.…

MJ pour SOFOOT.com

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